Резидент Индустриального парка «Тольяттисинтез» стал инвестором «ТОР Тольятти». Речь идет о группе компаний «Губерния». Помимо центра на базе административно-хозяйственного объекта индустриального парка резидент запустит гостиницу для сотрудников и партнеров предприятий и организаций Северного промузла, а также столовую. Для этого планируется создать 20 новых рабочих мест.
Общий объем заявленных инвестиций превысит 30 млн рублей. В настоящее время центр «Губерния» оказывает комплекс медицинских услуг, в том числе стоматологических и диагностических, проводит первичные и периодические осмотры, консультации узких специалистов, в частности для работников предприятия «СИБУР Тольятти». Ежемесячно медицинский центр обслуживает около 1000 пациентов.
Фото: СИБУР
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