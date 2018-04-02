слушать онлайн
НАШИ СТРАНИЧКИ
В СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЯХ
pb1pb1pb1pb1
02 апреля 2018
07:26:30

В Тольятти появится новая кольцевая развязка

С 20 апреля изменится схема движения транспортных средств на перекрестке ул. Спортивная – Московский проспект – Приморский бульвар. В порядке эксперимента на этом участке организуют кольцевое движение.

Границы «кольца» пройдут по линиям разворотов на ул. Спортивной и Московском пр-те (см. схему). Перед участками установят соответствующие дорожные знаки «Уступите дорогу», «Направление главной дороги» и «Круговое движение». Аналогичные знаки появятся при подъезде к перекрестку по бульвару Приморский со стороны ул. Революционной, а также на ул. Строителей, на выезде из поселка Приморский.

После введения новой схемы водителям, двигающимся по бульвару Приморский (со стороны ул. Революционная и ул. Строителей), будет запрещено пересекать перекресток в прямом направлении. Поэтому разрыв разделительной полосы на перекрестке ликвидируют с помощью применения водоналивных блоков, здесь же установят знаки «Направление поворота».

Одновременно на перекрестке отключает светофор, режим которого не может быть применен при организации кольцевого движения. Следует обратить особое внимание на то, что прекратится светофорное регулирование и на двух пешеходных переходах, расположенных на ул. Спортивной и на Приморском бульваре. В связи с этим перед выходом на проезжую часть пешеходам следует быть предельно внимательными.

Эксперимент с введением кольцевого движения направлен на увеличение пропускной способности перекрестка, и как следствие – снижение автомобильных заторов. В часы пик, особенно в дачный период, здесь возникают серьезные транспортные проблемы. Если опыт окажется успешным и найдет положительные отклики у жителей города, то внедренная схема движения останется без изменений.

Фото Администарция Тольятти




Последние новости Тольятти

02 апреля
8:16
Глава Кузбасса отправлен в отставку

Владимир Путин подписал указ о досрочном прекращении полномочий губернатора Кемеровской области Амана Тулеева

02 апреля
8:11
Весна в Тольятти на этой неделе перейдет в наступление

В Поволжье сегодня придет североказахстанский антициклон

02 апреля
7:56
Триллер «Первому игроку приготовиться» вышел на первое место по кассовым сборам в России и СНГ

За 4 дня проката фильм Стивена Спилберга о погружении в виртуальную реальность собрал около 330 миллионов рублей

02 апреля
7:52
Владельцы торговых центров задумались о пожарной безопасности

Спрос на проверку систем тушения в последние дни подскочил в разы

02 апреля
7:28
В одном из вузов Самарской области появился факультет футбола

В преддверии чемпионата мира он открывается в Самарском политехническом университете

02 апреля
7:24
В аварии под Тольятти погиб мужчина

ДТП произошло в минувшие выходные на трассе М-5 в Ставропольском районе

30 марта
13:22
2900 жителей губернии этой весной планируют призвать в армию

Цифры назвали в департаменте информационной политики регионального правительства


© 1998-2018 «РАДИО АВГУСТ - НОВОСТИ ТОЛЬЯТТИ»
445010, Тольятти, ул. Советская, 74А
телефоны: (8482) 40–17–17, (8482) 40-17-40

АВГУСТ РАДИО Тольятти

НАШИ ПАРТНЕРЫ
18+