С 20 апреля изменится схема движения транспортных средств на перекрестке ул. Спортивная – Московский проспект – Приморский бульвар. В порядке эксперимента на этом участке организуют кольцевое движение.

Границы «кольца» пройдут по линиям разворотов на ул. Спортивной и Московском пр-те (см. схему). Перед участками установят соответствующие дорожные знаки «Уступите дорогу», «Направление главной дороги» и «Круговое движение». Аналогичные знаки появятся при подъезде к перекрестку по бульвару Приморский со стороны ул. Революционной, а также на ул. Строителей, на выезде из поселка Приморский.

После введения новой схемы водителям, двигающимся по бульвару Приморский (со стороны ул. Революционная и ул. Строителей), будет запрещено пересекать перекресток в прямом направлении. Поэтому разрыв разделительной полосы на перекрестке ликвидируют с помощью применения водоналивных блоков, здесь же установят знаки «Направление поворота».

Одновременно на перекрестке отключает светофор, режим которого не может быть применен при организации кольцевого движения. Следует обратить особое внимание на то, что прекратится светофорное регулирование и на двух пешеходных переходах, расположенных на ул. Спортивной и на Приморском бульваре. В связи с этим перед выходом на проезжую часть пешеходам следует быть предельно внимательными.

Эксперимент с введением кольцевого движения направлен на увеличение пропускной способности перекрестка, и как следствие – снижение автомобильных заторов. В часы пик, особенно в дачный период, здесь возникают серьезные транспортные проблемы. Если опыт окажется успешным и найдет положительные отклики у жителей города, то внедренная схема движения останется без изменений.

Фото Администарция Тольятти