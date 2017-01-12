Сейчас идет работа по подготовке к его открытию. Как рассказали в мэрии города, чтобы это открытие случилось, необходимо наполнить музей не только текстами, но и предметами истории, артефактами сферы образования. Поэтому организаторы, а это городская школа №4 и департамент образования мэрии, просят помощи у горожан.

Если у вас сохранились старые школьные предметы, и вы не против дать им новую жизнь - приносите их в музей. Пригодится любая вещь: пенал, портфель, циркуль, почётная грамота, школьная форма, фотографии, первые прописи и т.д. Чем старее будут эти вещи, чем ярче отразят они разные эпохи.

Вас ждут в школе №4 по адресу: улица М.Горького, д.88. Телефоны для справок: 25-12-87, 22-08-34.