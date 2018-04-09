В городе побывала французская делегация. В рамках этого визита в администрации был подписан протокол о намерениях с французской группой «Валео» в России.
Это многопрофильная организация, обслуживающая нужды производителей автомобилей и независимых игроков вторичного рынка в вопросах автоаксессуаров для легковых авто и коммерческого транспорта.
По оценкам экспертов инвестиции в тольяттинский завод «Валео» составят порядка 17 млн евро. Помимо этого стороны обсудили возможность сотрудничества в таком направлении, как развитие на территории Тольятти системы «Умный город».
В минувшие выходные в голландском городе Херенвен состоялись заключительные этапы личного первенства планеты
Fi. Об этом сообщили в «РЖД».
Самарский филиал «ЭнергосбыТ Плюс» приглашает своих клиентов к участию в акции «Весна – тают пени».
Традиционный турнир по плаванию пройдет с 11 по 15 апреля в Санкт-Петербурге
Как рассказали в полиции, к ним обратился 27-летний таксист, машину которого угнали
На Средней Волге воцарился солнечный антициклон
Он находится в американском санкционном списке