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09 апреля 2018
08:26:36

В Тольятти появится еще одно новое предприятие

В городе побывала французская делегация. В рамках этого визита в администрации был подписан протокол о намерениях с французской группой «Валео» в России.

Это многопрофильная организация, обслуживающая нужды производителей автомобилей и независимых игроков вторичного рынка в вопросах автоаксессуаров для легковых авто и коммерческого транспорта.

По оценкам экспертов инвестиции в тольяттинский завод «Валео» составят порядка 17 млн евро. Помимо этого стороны обсудили возможность сотрудничества в таком направлении, как развитие на территории Тольятти системы «Умный город».




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