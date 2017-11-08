«ARSENAL FIGHTING» открылся 5 ноября в рамках мероприятий Спартакиады боевых искусств «Непобедимая Держава». В клубе будут проводиться тренировки как для детей, так и для взрослых. Помещение для занятий в одном из торговых центров города до этого пустовало полгода. Сейчас оно предоставлено клубу на правах аренды.
Как говорит директор зала Арсен Джалилов, в Тольятти очень много талантливых спортсменов, многие являются сильнейшими в Самарской области и не раз выезжали на крупные профессиональные турниры по К-1 и ММА. Но для успешного дальнейшего роста этих ребят нужно создавать сборную по их опыту, где они будут составлять друг другу хорошую конкуренцию.
«Уверен, что из нашего города в будущем выйдет много именитых спортсменов», добавил Джалилов.
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