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21 мая 2018
07:49:39

В Тольятти появился новый прогулочно-экскурсионный маршрут

Как рассказали в администрации, он свяжет областную и автомобильную столицы. Особенность нового турпродукта - перемещение между Самарой и Тольятти осуществляется на судне на подводных крыльях  «Восход». 

Власти Автограда считают, что этот проект – шаг к созданию самарско-тольяттинской агломерации.  По сути, это несколько мини-экскурсий: по Волге, через шлюзы, по Тольятти и, наконец, посещение самой большой в России выставки техники под открытым небом – Парка им.Сахарова. В следующем году эта программа разнообразится визитом на подводную лодку и в музей истории  АВТОВАЗа.

Билет из Самары в Тольятти на «Восходе» в этом году  стоит 500  рублей.  Тот же путь, но с новой экскурсионной программой и питанием обойдется уже в 2 300. Одновременно из Самары в Тольятти на «Восходе» смогут переправиться до 70 человек.  

Теперь в планах  администрации Тольятти и Самарского речного пассажирского предприятия  создать аналогичный экскурсионный тур из Тольятти в Самару и запустить онлайн-продажи билетов на экскурсионные и прогулочные суда по  Самарской области.




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