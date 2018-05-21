Как рассказали в администрации, он свяжет областную и автомобильную столицы. Особенность нового турпродукта - перемещение между Самарой и Тольятти осуществляется на судне на подводных крыльях «Восход».

Власти Автограда считают, что этот проект – шаг к созданию самарско-тольяттинской агломерации. По сути, это несколько мини-экскурсий: по Волге, через шлюзы, по Тольятти и, наконец, посещение самой большой в России выставки техники под открытым небом – Парка им.Сахарова. В следующем году эта программа разнообразится визитом на подводную лодку и в музей истории АВТОВАЗа.

Билет из Самары в Тольятти на «Восходе» в этом году стоит 500 рублей. Тот же путь, но с новой экскурсионной программой и питанием обойдется уже в 2 300. Одновременно из Самары в Тольятти на «Восходе» смогут переправиться до 70 человек.

Теперь в планах администрации Тольятти и Самарского речного пассажирского предприятия создать аналогичный экскурсионный тур из Тольятти в Самару и запустить онлайн-продажи билетов на экскурсионные и прогулочные суда по Самарской области.