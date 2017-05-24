Это кардиолог больницы имени Баныкина Галина Горб. Соответствующее решение о присвоении звания принято на заседании Тольяттинской городской думы.
Сообщается, что Галине Горб 77 лет, но она до сих пор продолжает работать. Ее трудовой стаж составляет 53 года. Ей присвоено почётное звание «Отличник здравоохранения» и «Заслуженный врач РСФСР». Также Галина Горб награждена почётным знаком городской думы «За заслуги перед городским сообществом».
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