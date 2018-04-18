Или, если хотите, фотозона. В Центральном районе установили лавочку, глядя на которую сразу становится понятно, чьих рук это дело.
А дело доброе, и сделали его активисты из татищевского университета. Первым на новой лавочке сфотографировался ректор вуза Владимир Якушин. Его фото разместил у себя в Твиттере глава Центрального района Артем Гончаров.
Об этом сообщает HeadHunter.
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