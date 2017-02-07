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07 февраля 2017
11:19:17

В Тольятти появилось еще одно место, куда можно сдать использованные батарейки

Их готов принять у горожан ТГУ – в корпусе института химии и инженерной экологии (ул. Белорусская, 16б) есть специальный контейнер ЭКОВОЗа. «Пункт приема» будет работать до 13 марта.

В университете напомнили, что 2017 год в России объявлен годом экологии. Поэтому ТГУ совместно с компанией «ЭКОВОЗ» призывает горожан принять активное участие в проекте по утилизации всех видов батареек. В батарейках содержится множество различных металлов, которые имеют свойство накапливаться в организмах и наносить им вред. Попавшая на свалку батарейка тлеет вместе с другим мусором, с клубами дыма выпуская в воздух тучи диоксинов. Даже минимальные дозы этих ядовитых соединений способствуют стремительному развитию онкологических и репродукционных заболеваний, отравлению, замедленному развитию и слабому здоровью детей.

Использованные батарейки можно выбросить и в контейнер, установленный, например, в тольяттинской филармонии.




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