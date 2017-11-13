Злоумышленники находят родителей в интернете и сообщают о возможности смены места в дошкольном учреждении, но за деньги. При этом представляются они сотрудниками МФЦ.

Между тем, в самом МФЦ заявили, что платно такую услугу не предоставляют. Как заявили здесь, на базе центров «Мои Документы» услуга «Предоставление мест детям в муниципальных образовательных учреждениях, реализующих образовательные программы дошкольного образования» предоставляется бесплатно.

Кроме того, бесплатно можно зарегистрировать или снять ребенка в очереди на получение места в саду, внесения изменений в заявление или отказаться от предоставленного места. Все это можно сделать при личном обращении в МФЦ, написав заявление, или предоставив необходимые документы в электронной форме через портал госуслуг, а также сайт информационной системы.

В МФЦ добавили, что если с вас за это кто-то пытается взять деньги, вы смело можете обращаться в полицию. А для уточнения информации о деятельности МФЦ работает телефон единого контактного центра: 51-21-21.