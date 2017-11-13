слушать онлайн
НАШИ СТРАНИЧКИ
В СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЯХ
pb1pb1pb1pb1
13 ноября 2017
11:20:41

В Тольятти появились мошенники, которые предлагают платно подыскать ребенку другой детский садик

Злоумышленники находят родителей в интернете и  сообщают о возможности смены места в дошкольном учреждении, но за деньги. При этом представляются они сотрудниками МФЦ.

Между тем, в самом МФЦ заявили, что платно такую услугу не предоставляют. Как заявили здесь, на базе центров «Мои Документы» услуга «Предоставление мест детям в муниципальных образовательных учреждениях, реализующих образовательные программы дошкольного образования» предоставляется бесплатно.

Кроме того, бесплатно можно зарегистрировать или снять ребенка в очереди на получение места в саду, внесения изменений в заявление или отказаться от предоставленного места. Все это можно сделать при личном обращении в МФЦ, написав заявление, или предоставив необходимые документы в электронной форме через портал госуслуг, а также сайт информационной системы.

В МФЦ добавили, что если с вас за это кто-то пытается взять деньги, вы смело можете обращаться в полицию. А для уточнения информации о деятельности МФЦ работает телефон единого контактного центра: 51-21-21.




Последние новости Тольятти

13 ноября
19:08
Тольяттинский микрорайон проведёт день без газа

Свыше 800 домов Жигморя ограничат в подаче газа завтра, 14 ноября...

13 ноября
13:52
В Тольятти продолжают поступать новые троллейбусы

На сегодняшний день в город прибыло 17 машин...

13 ноября
13:20
Путин может заявить о своём участии в выборах в декабре

Голосование за будущего президента пройдёт в марте 2018 года...

13 ноября
12:20
Не платить невыгодно. Выгодно все-таки платить

Водитель из Тольятти чуть не понес расходы в 60 с лишним тысяч рублей за вовремя неоплаченные штрафы...

13 ноября
12:09
Очередное сообщение о добытом гиганте распространили СМИ

Житель Самары поймал щуку весом до 10 кг...ФОТО

13 ноября
12:06
У главы Тольятти появился новый зам

Сегодня Сергей Анташев официально представил руководителя аппарата администрации Татьяну Блинову...

13 ноября
11:56
Инспекторы ГИМС призывают любителей осенней рыбалки к осторожности

Она таит в себе немало опасностей, уверены специалисты...


© 1998-2017 «РАДИО АВГУСТ - НОВОСТИ ТОЛЬЯТТИ»
445010, Тольятти, ул. Советская, 74А
телефоны: (8482) 40–17–17, (8482) 40-17-40

АВГУСТ РАДИО Тольятти

НАШИ ПАРТНЕРЫ
18+