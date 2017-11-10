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10 ноября 2017
12:58:36

В Тольятти появилась "Лада Веста" в полицейском «мундире»

Тольяттинская полиция получила ключи от «Лада Весты» для ДПС. Произошло это в канун профессионального праздника. Сегодня — День сотрудника органов внутренних дел.

Автомобиль немного доработан. Машина получила соответствующую внешность, а также средства связи и свето-говорящие устройства. Патрульная «Веста» оснащёна двигателем объёмом 1,8 литров, мощность которого - 122 л.с., и механической коробкой переключения передач.

В областном главке отметили, что основу автомобильного парка дорожной полиции составляют российские машины, однако новинок российского автопрома не так много. В Удмуртии 12 автомобилей Лада Веста патрулируют улицы. Теперь "Лада Веста" в полицейском «мундире» появилась и в Тольятти.




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