Тольяттинская полиция получила ключи от «Лада Весты» для ДПС. Произошло это в канун профессионального праздника. Сегодня — День сотрудника органов внутренних дел.

Автомобиль немного доработан. Машина получила соответствующую внешность, а также средства связи и свето-говорящие устройства. Патрульная «Веста» оснащёна двигателем объёмом 1,8 литров, мощность которого - 122 л.с., и механической коробкой переключения передач.

В областном главке отметили, что основу автомобильного парка дорожной полиции составляют российские машины, однако новинок российского автопрома не так много. В Удмуртии 12 автомобилей Лада Веста патрулируют улицы. Теперь "Лада Веста" в полицейском «мундире» появилась и в Тольятти.