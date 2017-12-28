Это переливающийся огнями "Фонтан". Компания «ЭкоВоз», присоединившаяся к праздничному оформлению города, завершила его монтаж на кольце 40 лет Победы–Свердлова.
Объект довольно высокий – 7 метров. Благодаря этому яркая композиция не потерялась на самом крупном кольце города. Сверху фонтан украшает зеленый лист - главный символ компании «Эковоз».
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