Это переливающийся огнями "Фонтан". Компания «ЭкоВоз», присоединившаяся к праздничному оформлению города, завершила его монтаж на кольце 40 лет Победы–Свердлова.

Объект довольно высокий – 7 метров. Благодаря этому яркая композиция не потерялась на самом крупном кольце города. Сверху фонтан украшает зеленый лист - главный символ компании «Эковоз».