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07 марта 2018
09:52:58

В Тольятти, похоже, появится «авантюрное» предприятие

 Малоизвестному инвестору разрешили построить завод железобетонных изделий близ речпорта, несмотря на недовольство горожан. К такому решению пришла дума Тольятти, постановив внести в правила землепользования и застройки города изменения, которые позволят осуществить это строительство.

О планах по возведению в Тольятти нового завода железобетонных изделий стало известно в конце прошлого года. Его анонсировал тольяттинский бизнесмен Владислав Куракин. Его компания «Завод ЖБИ Флоркон» должна была к марту 2018 года реализовать проект, предполагавший создание 129 новых рабочих мест. Строить новый завод планировали на территории речного порта Тольятти.

В реальности планы Куракина столкнулись с неприятием жителей города. На публичных слушаниях, прошедших в ноябре 2017 года, большинство участников высказались против проекта. Кроме того, проект раскритиковали присутствовавшие на слушаниях представители Торгово-промышленной палаты Тольятти. Они отмечали, что в зоне лодочных станций невозможно построить объекты капитального строительства, и предлагали обратить внимание инвесторов на участки в других зонах, подходящих для промышленного производства.

Проект получил отрицательный отзыв и от научно-технического совета по развитию промышленности стройматериалов и конструкций при Министерстве промышленности и торговли. Там отмечали, что рынок ЖБИ в Тольятти перенасыщен, концепция объекта «является авантюрой и не даст ожидаемых результатов». Но инициаторы производства от своих планов не отказывались.

В январе 2018 года сотрудники компании «Флоркон» приглашали жителей Тольятти на встречу, чтобы «снять социальное напряжение» и пояснить, какие плюсы получит город от строительства завода. Теперь, как пишет «Самарское обозрение», «Флоркону» удалось добиться своего. Согласно постановлению думы Тольятти, опубликованному 2 марта, в зоне объектов водного транспорта можно строить объекты промышленного назначения III класса опасности.

Предельные параметры строительства при этом пока не определены. В постановлении также указано, что при его принятии власти учли результаты публичных слушаний. Впрочем, как видно, на их решение это не повлияло, поскольку слушания в ноябре прошли неудачно для инвестора. Также власти получили заключения институтов «Ленгипрогор», «ТеррНИИгражданпроект» и экспертное заключение института дизайна и урбанистики университета ИТМО по вопросам соответствия генплану проекта.




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