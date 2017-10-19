трагедимя произошла в среду, 18 октября, на ул. Свердлова в Тольятти, сообщает Волга ньюз . С высоты 9 этажа упал и разбился 33-летний мужчина.

Предположительно, мужчина пытался пробраться с крыши дома в свою квартиру, расположенную на верхнем этаже, но сорвался и упал. Обстоятельства случившегося устанавливаются.