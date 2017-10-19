трагедимя произошла в среду, 18 октября, на ул. Свердлова в Тольятти, сообщает Волга ньюз. С высоты 9 этажа упал и разбился 33-летний мужчина.
Предположительно, мужчина пытался пробраться с крыши дома в свою квартиру, расположенную на верхнем этаже, но сорвался и упал.
Обстоятельства случившегося устанавливаются.
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