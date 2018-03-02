26-летний уроженец Республики Александр Лотков разбился 28 февраля во время учений. Известно, что у сержанта-контрактника не раскрылся парашют. Мужчина скончался на месте происшествия.

В наш регион уроженец ардатовского села Чукалы переехал несколько лет назад вместе с супругой. Здесь у него родился сын, пишет издание "столица-с".