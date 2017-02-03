С начала зимнего периода - более 65 тыс кубометров снега, рассказаи в мэрии.

Наибольшая часть вывезенного снега - свыше 30 тыс кубометров - приходится на территорию Центрального района. В частности, в среднем по 3 тысячи кубов убрали с улиц Новозаводская, Карла Маркса, Баныкина, Голосова, почти 4 тысячи – с ул. Комсомольской.



Более чем 20 тысяч кубометров вывезли с дорог Автозаводского района, свыше половины этого объема — с территории около АВТОВАЗа. Комсомольский район стал «чище» почти на 9 тысяч кубов. Здесь львиная доля убранного снега (порядка 4,5 тысяч кубометров) пришлась на ул. Громовой и пл. Речного вокзала.



В целях повышения безопасности на дорогах вывоз снега производится, в первую очередь, с тех участков улиц, где валы ограничивают видимость участникам дорожного движения. При этом, особое внимание уделяется пешеходным переходам: скопление снега перед «зеброй» неизбежно оборачивается для подрядчиков штрафами со стороны мэрии.



В целом за зимний период заложены расходы на вывоз 120 тысяч кубометров снега с жилой зоны Тольятти. Для его складирования в городе предусмотрено пять площадок. Две из них расположены севернее ул. Борковской, по одной — за Обводным шоссе, на ул. Громовой (в районе озера АТП-3) и на Поволжском шоссе.