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03 февраля 2017
16:37:05

В Тольятти подсчитали, сколько уже вывезли снега с улиц

С начала зимнего периода -  более 65 тыс кубометров снега, рассказаи в мэрии.
Наибольшая часть вывезенного снега - свыше 30 тыс кубометров - приходится на территорию Центрального района. В частности, в среднем по 3 тысячи кубов убрали с улиц Новозаводская, Карла Маркса, Баныкина, Голосова, почти 4 тысячи – с ул. Комсомольской.

Более чем 20 тысяч кубометров вывезли с дорог Автозаводского района, свыше половины этого объема — с территории около АВТОВАЗа. Комсомольский район стал «чище» почти на 9 тысяч кубов. Здесь львиная доля убранного снега (порядка 4,5 тысяч кубометров) пришлась на ул. Громовой и пл. Речного вокзала.

В целях повышения безопасности на дорогах вывоз снега производится, в первую очередь, с тех участков улиц, где валы ограничивают видимость участникам дорожного движения. При этом, особое внимание уделяется пешеходным переходам: скопление снега перед «зеброй» неизбежно оборачивается для подрядчиков штрафами со стороны мэрии.

В целом за зимний период заложены расходы на вывоз 120 тысяч кубометров снега с жилой зоны Тольятти. Для его складирования в городе предусмотрено пять площадок. Две из них расположены севернее ул. Борковской, по одной — за Обводным шоссе, на ул. Громовой (в районе озера АТП-3) и на Поволжском шоссе.

 




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