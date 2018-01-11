Алексею Гребневу всего 11, но он уже стал победителем Кубка России среди мальчиков до 13 лет. На турнире в подмосковном Обнинске в 7 сыгранных партиях воспитанник тольяттинской СДЮСШОР «Шахматы» одержал 4 победы, 3 поединка завершил вничью и набрал 5,5 очка, опередив ближайшего конкурента на 1,5 очка. Прекрасное начало шахматной карьеры.