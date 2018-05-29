В это воскресенье, 3 июня, скучать не придется ни взрослым, ни детям. Как рассказали в администрации, в каждом районе города пройдут развлекательные программы, а завершится праздник красочным фейерверком.
Фото: администрация
В том числе, и для бумажной работы...
У дома № 12«А» ул.Автостроителей накануне произошло ДТП
Приток в Куйбышевское водохранилище остается высоким
ДТП произошло сегодня утром в восьмом квартале
Здесь ждут как выпускников вузов, так и высококвалифицированных специалистов
Традиционный турнир по силовому экстриму состоится в День России, 12 июня
Это ул. Комсомольская, 171, и бульвар 50 лет октября, 28