слушать онлайн
НАШИ СТРАНИЧКИ
В СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЯХ
pb1
29 мая 2018
13:47:51

В Тольятти по вине невнимательной матери попала в больницу 9-летняя девочка

Как рассказали в ГИБДД, у дома № 12«А» ул.Автостроителей накануне произошло ДТП. Водитель автомобиля LIFAN X60 совершил наезд на ребенка, которого мать переводил через дорогу в неположенном месте  в зоне видимости пешеходного перехода.

В результате аварии ребенок поучил травмы, и врачи приняли решение о госпитализации. В ГИБДД города призывают взрослых стать примером для детей, соблюдая ПДД,




Последние новости Тольятти

29 мая
15:05
Тольяттинскому ОМОН требуются кадры

В том числе, и для бумажной работы...

29 мая
14:07
В Тольятти подготовили афишу праздничных мероприятий к Дню Города

В это всокресенье скучать не придется ни взрослым, ни детям

29 мая
13:17
Половодье в Тольятти не сбавляет обороты

Приток в Куйбышевское водохранилище остается высоким

29 мая
12:45
В Тольятти автоледи на легковушке врезалась в столб и перевернулась

ДТП произошло сегодня утром в восьмом квартале

29 мая
12:40
АВТОВАЗ открыл набор сотрудников в службу инжиниринга

Здесь ждут как выпускников вузов, так и высококвалифицированных специалистов

29 мая
12:38
В Тольятти пройдут «Богатырские игры-2018»

Традиционный турнир по силовому экстриму состоится в День России, 12 июня

29 мая
11:39
По результатам тепловых испытаний без горячей воды в Тольятти остались два жилых дома

Это ул. Комсомольская, 171, и бульвар 50 лет октября, 28


© 1998-2018 «РАДИО АВГУСТ - НОВОСТИ ТОЛЬЯТТИ»
445010, Тольятти, ул. Советская, 74А
телефоны: (8482) 40–17–17, (8482) 40-17-40

АВГУСТ РАДИО Тольятти

НАШИ ПАРТНЕРЫ
РЕЦЕПТ МОЛОДОСТИ И КРАСОТЫ
18+