Как рассказали в ГИБДД, у дома № 12«А» ул.Автостроителей накануне произошло ДТП. Водитель автомобиля LIFAN X60 совершил наезд на ребенка, которого мать переводил через дорогу в неположенном месте в зоне видимости пешеходного перехода.

В результате аварии ребенок поучил травмы, и врачи приняли решение о госпитализации. В ГИБДД города призывают взрослых стать примером для детей, соблюдая ПДД,