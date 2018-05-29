Как рассказали в ГИБДД, у дома № 12«А» ул.Автостроителей накануне произошло ДТП. Водитель автомобиля LIFAN X60 совершил наезд на ребенка, которого мать переводил через дорогу в неположенном месте в зоне видимости пешеходного перехода.
В результате аварии ребенок поучил травмы, и врачи приняли решение о госпитализации. В ГИБДД города призывают взрослых стать примером для детей, соблюдая ПДД,
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