Мужчина пришел к своей знакомой 80-летней женщине и попросил попить, а потом под угрозой ножа похитил сотовый телефон и 4 тысячи рублей. Женщина обратилась в полицию. В тот же день оперативники задержали подозреваемого.
Им оказался нигде не работающий ранее судимый за незаконный оборот наркотиков 34-летний местный житель. Похищенные деньги он успел потратить, а телефон выбросил, так как украл его, чтобы пенсионерка не смогла вызвать полицию. Возбуждено уголовное дело.
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