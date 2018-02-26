Мужчина пришел к своей знакомой 80-летней женщине и попросил попить, а потом под угрозой ножа похитил сотовый телефон и 4 тысячи рублей. Женщина обратилась в полицию. В тот же день оперативники задержали подозреваемого.

Им оказался нигде не работающий ранее судимый за незаконный оборот наркотиков 34-летний местный житель. Похищенные деньги он успел потратить, а телефон выбросил, так как украл его, чтобы пенсионерка не смогла вызвать полицию. Возбуждено уголовное дело.