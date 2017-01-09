Грустная история разворачивается в эти дни в пригороде Автограда. Горожане сообщили в соцсетях о том, что не доезжая поселка Луначарский на дороге насмерть сбили собаку. Уже третий день рядом с ней сидит пес и ни на шаг не отходит.
Пользователь Ольга Кожухова сообщила о том, что в первый день пес яростно ее охранял, сейчас лежит очень тихо.
«Добрые люди привезли коробку и наложили еды... Но он ее не ест. Сейчас на улице -20. Очень близко подходить боюсь, так как мало разбираюсь в собаках. Может есть те, кто хочет и может помочь? Давайте, придумаем что-нибудь?!», - призывает Ольга.
Источник TLT.ru
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