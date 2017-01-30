ДТП произошло в воскресенье, 30 января, около 6 вечера на Газонаполнительной напротив заправки «Роснефть». Легковушка, оказавшаяся на проезжей части вверх колесами по неизвестной пока причине, перегородила обе полосы движения и стала причиной серьезного затора.
На месте ЧП работали специалисты пожарной службы и сотрудники скорой медицинской помощи. Очевидцы поделились фотоснимками в группе «Происшествия Тольятти», они же сообщили, что с молодая женщина жива, врачи осмотрели ее на месте. Других подробностей пока нет.
Фото Антон Курнев, Александр Лешков,
Это случилось сегодня у магазина "Пятерочка"
Речь идёт о миллионе семей...
Дан старт механизму маркировки упаковок с лекарствами специальными кодами...
Для нашей планеты он опасности не представляет...
В сети появились ФОТО инцидента...
Каток очищается с 08:00 до 17:00, так что кататься можно даже во время снегопада...
В здании не работали системы пожаротушения и оповещения людей...