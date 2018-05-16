Как рассказали в департаменте дорожного хозяйства и транспорта администрации, на период проведения чемпионата мира по футболу в городе изменили схему организации дорожного движения.

С 26 мая дачные автобусы, ранее следовавших от стадиона «Торпедо», будут забирать пассажиров с площадки в районе Дворца спорта Волгарь по ул. Юбилейная. Речь идет о дачных маршрутах №№ 149д / 292, 156 / 172к, 160 / 162, 161, 163 / 172, 163 / 172, 239, 251 / 138д /159, 254 / 281 /266, 268, 319, 322.