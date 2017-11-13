В самом городе и в Ставропольском районе ожидается усиление ветра. По информации тольяттинской гидрометобсерватории, его порывы могут достигать 15 м/с.
В МЧС рекомендуют плотно закрыть окна домов, убрать с балконов и лоджий предметы, которые могут выпасть наружу, на улице держаться подальше от рекламных щитов, вывесок, дорожных знаков, линий электропередач.
Автовладельцам советуют поставить машину в гараж, при отсутствии такового парковаться вдали от деревьев, а также слабо укрепленных конструкций.
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