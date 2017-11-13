В самом городе и в Ставропольском районе ожидается усиление ветра. По информации тольяттинской гидрометобсерватории, его порывы могут достигать 15 м/с.

В МЧС рекомендуют плотно закрыть окна домов, убрать с балконов и лоджий предметы, которые могут выпасть наружу, на улице держаться подальше от рекламных щитов, вывесок, дорожных знаков, линий электропередач.

Автовладельцам советуют поставить машину в гараж, при отсутствии такового парковаться вдали от деревьев, а также слабо укрепленных конструкций.

Между тем, погода грядущей недели обещает осадки. ПОДРОБНЕЕ