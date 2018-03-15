Такой прогноз синоптики дают на сегодня. По данным Приволжского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, днем 15 марта в городе и Ставропольском районе южный ветер может достигать 15-18 м/с. Такая погода сохранится до вечера. Синоптики рекомендуют соблюдать меры предосторожности при нахождении на улице.
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