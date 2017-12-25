Об этом сообщает руководитель Центра гражданской защиты населения Андрей Дербенев. По его словам ветер может усилиться до 15 м/с, возможны метель и заносы. Ненастье продлится до сегодняшнего вечера.
ОН позволит снять напряжение между региональными властями и жителями субъектов
ЧП произошло сегоднгя утром в селе Нижнее Санчелеево Ставропольского района
Об этом говорят цифры Фонда социсследований Самарской области
Обувь, сумки, аксессуары для телефонов, парфюмерная продукция - все с признаками подделки
Этого не исключил министр иностранных дел страны Павел Климкин
Об этом в своем Твиттере сообщила министр социально-демографической и семейной политики Самарской области Марина Антимонова
Список составили в администрации