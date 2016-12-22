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22 декабря 2016
11:31:46

В Тольятти отремонтировали больницу для ветеранов войн

Торжественное открытие специализированного отделения в ЦРБ Ставропольского района, которое находится по адресу Автозаводское шоссе, 5, состоялось накануне. В мероприятии приняли участие представители министерства здравоохранения Самарской области, руководство больницы и Ставропольского района, врачи и пациенты.

В отделении полностью отремонтирована крыша здания, проведена замена оконных и дверных блоков, установлена новая сантехника и новейшая система пожарооповещения, заменена электропроводка. В палатах теперь есть ретрансляторы для вызова медицинского персонала, на входе в отделение установлен пандус с ограждением из нержавеющей стали, заменены перила и поручни ограждений.

Деньги на ремонт были выделены в этом году в рамках программы развития здравоохранения губернии. 

Для справки

22 февраля 2017 года межмуниципальному специализированному отделению ветеранов войн исполняется 5 лет. За это время  помощь получили 2500 ветеранов: участники  ВОВ, жители блокадного Ленинграда, малолетние узники концлагерей, участники боевых действий в Афганистане, Чечне, ликвидаторы аварии на Чернобыльской АЭС, родители погибших детей, при исполнении воинского долга. Из них 1750 ветеранов – жители Центрального, Автозаводского и Комсомольского районов, Жигулевска.

 




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