Торжественное открытие специализированного отделения в ЦРБ Ставропольского района, которое находится по адресу Автозаводское шоссе, 5, состоялось накануне. В мероприятии приняли участие представители министерства здравоохранения Самарской области, руководство больницы и Ставропольского района, врачи и пациенты.
В отделении полностью отремонтирована крыша здания, проведена замена оконных и дверных блоков, установлена новая сантехника и новейшая система пожарооповещения, заменена электропроводка. В палатах теперь есть ретрансляторы для вызова медицинского персонала, на входе в отделение установлен пандус с ограждением из нержавеющей стали, заменены перила и поручни ограждений.
Деньги на ремонт были выделены в этом году в рамках программы развития здравоохранения губернии.
Для справки
С такой инициативой выступает правительство
Одна из причин — неплатежи населения
Причина смерти 80-летнего Евгения Джугашвили пока неизвестна.
Правда, не каждый день
Роскачество подготовило рекомендации потребителям
Об этом сообщил министр транспорта РФ Максим Соколов
Она изготовлена из особого керамического материала