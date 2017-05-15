Дорожный инцидент случился накануне, 14 мая, в Центральном районе Тольятти, сообщает Волга ньюз . Участником ДТП стал 29-летний водитель автомобиля Lada Priora, ехавший по б-ру 50-летия Октября.

По предварительным данным, в пути, при обгоне двигавшегося впереди транспортного средства справа, он сбил рабочего, который находился возле трактора. Полицейские отмечают, что на месте работ, были выставлены соответствующие дорожные знаки.

После ДТП рабочий был доставлен врачами скорой помощи в лечебное учреждение.

По предварительной информации оперативных служб, пострадавшему около 57 лет. При ДТП произошла травматическая ампутация левой ноги. Как уточнили в стационаре, сейчас рабочий находится в отделении реанимации.