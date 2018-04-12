Праздник 14 апреля будет приурочен к 100-летию органов ЗАГС Самарской области. «Красная горка» – это любимый в народе древнерусский весенний праздник. Считается, что сыгранная в этот день свадьба станет залогом долгой и счастливой жизни.

На «красную горку» разворачиваются народные гулянья, детские игры, песни с хороводами. Праздничное мероприятие пройдет в тольяттинском Дворце бракосочетания. Перед регистрацией брака будущие супруги по старинной русской традиции пройдут обряд величания, загадают свои первые семейные желания.

Праздничные мероприятия по случаю «красной горки» пройдут в ЗАГСах по всей губернии.