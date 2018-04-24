Об этом сообщает компания «Волжские коммунальные системы».

Тяжелые металлические круги можно сдать в пункт приема цветных металлов, что является уголовным преступлением и грозит лишением свободы на срок до пяти лет. Тем не менее, желающие находятся.

Оставшиеся потом открытыми колодцы могут привести к несчастным случаям, в том числе к гибели людей.

Компания просит жителей города о помощи. Сообщайте о краже крышки люка, свидетелем который вы стали, или об открытом колодце по телефону диспетчерской службы 55-80-35, 55-70-95, 79-03-71.