Проект реализовал общеобразовательный центр для детей с нарушениями развития «Солнечный круг» при поддержке компании СИБУР. В рамках проекта центр оборудовал помещение и закупил кухонную мебель, бытовую технику и посуду. Пространство комнаты организовано таким образом, чтобы у детей на инвалидных колясках и креслах была возможность вплотную подъехать к мебели.

Для проведения занятий был разработан специальный курс из 12 занятий с привлечением эрготерапевта и АВА-терапевта. Программа включила обучение элементарным бытовым навыкам, например, приготовление бутербродов и салатов, сервировка стола, мытье посуды, стирка, пользование бытовой техники. За время реализации проекта обучение прошли уже порядка 50 детей и подростков.