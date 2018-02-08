Официальный старт мероприятиям комплекса был дан накануне в спортивном зале школы № 93. В церемонии открытия принял участие руководитель управления физкультуры и спорта администрации Александр Герунов.

Участники первого дня, а было их порядка 80 человек, сдавали нормативы по так называемым «зальным» видам. Сегодня в три часа дня сдача норм ГТО продолжится в Центральном районе на базе школы №91. Тольяттинцы выполнят отжимания, подтягивания, прыжки в длину, стрельбу в тире.