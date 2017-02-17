Он расположился в Комсомольском районе и также стал 11-м в Самарской области

О востребованности правовой помощи в Автограде говорят цифры: из около 9 тысяч услуг, которые были оказаны жителям губернии юристами подразделений Госюрбюро в минувшем году, более семисот – жителям Тольятти.

Первый тольяттинский офис юридического бюро открылся в Автозаводском районе еще в 2013 году. Чтобы сделать более доступной бесплатную юридическую помощь для тольяттинцев, специалисты организовывали работу в выездном формате. Новый офис открылся на базе приёмной депутатов Самарской Губернской Думы, избранных от этой территории - Владимира Дуцева и Ольги Севастьяновой.

Именно в Комсомольском районе Тольятти проживает наибольшее количество пенсионеров, пожилых людей, поэтому появление здесь постоянного офиса юридического бюро станет серьёзным подспорьем не только для местных жителей, но и депутатов, помогающих в решении подчас очень сложных правовых вопросов.

Дополнительных средств на открытие этого подразделения из областной казны не потребовалось, подчеркнул председатель комитета Самарской Губернской Думы по законодательству, законности, правопорядку и противодействию коррупции Юрий Шевцов. В целом, на реализацию регионального закона «О бесплатной юридической помощи в Самарской области» в бюджете области ежегодно предусматриваются необходимые финансовые средства для предоставления правовой помощи девятнадцати категориям граждан в виде устных и письменных консультаций, составлении различных заявлений и других документов, и многих других услуг.

Самарская область была в числе пилотных регионов по внедрению в практику бесплатной юридической помощи, а региональный закон принят областным парламентом задолго до появления соответствующего федерального закона. «Более десяти лет жители Самарской области имеют возможность получать юридическую помощь бесплатно, и с каждым годом мы видим востребованность этих услуг. И это несмотря на то, что в области уже одиннадцать филиалов Госюрбюро.

За прошлый год тысячи людей получили здесь правовую помощь, интересы порядка двухсот человек юристы представляли в судах по гражданским делам. Это свидетельствует о том, что такая работа нужна, необходима. И мы, депутаты, будем и в дальнейшем стремиться к тому, чтобы категории людей, которые могли бы прийти сюда и получить бесплатную помощь, увеличивались», отметил Юрий Шевцов.

Уже весной ещё один офис юридического бюро планируется открыть в Самаре.

Адреса подразделений Государственного казённого учреждения Самарской области «Государственное юридическое бюро по Самарской области» в Тольятти:

Комсомольский район, ул. Мурысева, 57;

Автозаводской район, ул. Орджоникидзе, 16, к.2.