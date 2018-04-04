ДТП произошло в ноябре прошлого года. Мужчина, лишенный прав за нетрезвую езду, вновь уселся за руль своей «Приоры» пьяным, да еще взял двух пассажиров. На улице Фрунзе, проявив преступную невнимательность к дорожной обстановке, водитель врезался в припаркованную у обочины «Газель».

В результате сидевшие в салоне легковушки мужчины скончались на месте до приезда скорой медицинской помощи. Водитель с места происшествия скрылся, однако был задержан очевидцем - сотрудником органов внутренних дел. В судебном заседании подсудимый вину не признал.

Суд назначил ему 5,5 лет лишения свободы в колонии строгого режима. После отбывания срока тольяттинец не имеет права водить машину еще три года. Также судом удовлетворен иск прокурора о компенсации морального вреда потерпевшей стороне на сумму 300 000 рублей. Приговор в законную силу не вступил.