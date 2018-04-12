Сегодня, 12 апреля, Автозаводский районный суд Тольятти признал учредителя ООО УК «Небо» и учредителя-директора ООО РКЦ «Молния» Эльвиру Белову виновной в совершении преступления, предусмотренного ч. 6 ст. 159 УК РФ (мошенничество, сопряженное с преднамеренным неисполнением договорных обязательств в сфере предпринимательской деятельности, совершенное в крупном размере).

Судом установлено, что в период с 1 января по 1 ноября 2016 года г-жа Белова, будучи фактическим руководителем обеих структур, реализовала мошенническую схему вывода коммунальных платежей, полученных от жителей города на цели оплаты отопления и горячего водоснабжения. В период с 1 января по 1 ноября 2016 года энергокомпанией было произведено для нужд УК «Небо» тепла на сумму свыше 19 млн. рублей.

Однако из полученных от жителей коммунальных платежей г-жа Белова перевела на счет теплоэнергетиков лишь 1,7 млн. рублей. На данный момент задолженность УК «Небо» достигает 15,7 млн. рублей. Также ущерб был причинен и другим поставщикам энергоресурсов - ОАО «ТЕВИС», ООО «Волжские коммунальные системы», ПАО «Самараэнерго».

На сегодняшнем судебном заседании оглашение приговора заняло около 1,5 часов. Эльвира Белова была осуждена по ст.159 ч.6 УК РФ и приговорена к 2 годам 8 месяцам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима. Экс-руководитель тольяттинских компаний была взята под стражу немедленно в зале судебного разбирательства.

Напомним, что это далеко не первый случай, когда правоохранители выявляют нецелевое использование средств жителей Тольятти со стороны УК. В 2014 году в Центральном районном суде Тольятти экс-директор ЗАО «УК ЖКХ» и ООО «УК ЖКХ» Максим Скоробогатов был осужден по ст.160 ч.4 УК РФ «Присвоение или растрата чужого имущества в особо крупном размере» и приговорен к 2 годам лишения свободы в колонии общего режима.

А в ноябре 2016 года экс-директор ООО «Стандарт ЖКХ» Юрий Чуев был осужден по аналогичной статье и также приговорен к 2 годам лишения свободы в колонии общего режима. Также в сентябре 2016 года за нецелевое использование коммунальных платежей был приговорен к 1 году 6 месяцам условно экс-директор ООО «УК №5» Вадим Гусев.

На данный момент по заявлениям энергетиков возбуждены уголовные дела в отношении менеджеров следующих управляющих компаний: ООО УК «Первая городская управляющая компания», ООО «Управляющая компания «Жилкомсервис» и ООО УК «Губерния» в Тольятти, а также ООО УК «ВАСКО» и ООО «СОЮЗ-МКД» в Самаре.