С июня 2016 года по март 2017 года, злоумышленники похитили две автомашины "ЛАДА Гранта" и один "Datsun". Общий причиненный ущерб превысил 1 миллион рублей. Похищенные транспортные средства перегонялись для хранения в арендованные гаражные боксы, после чего мужчины меняли номера у автомобилей и перепродавали их.

В результате оперативных мероприятий злоумышленники были задержаны. Свою вину в содеянном угонщики признали полностью. В итоге один из них, уже судимый, проведет в колонии общего режима 1 год. Второй, также имеющий в своем «арсенале» уголовные статьи за кражи автотранспорта, получил полтора года лишения свободы. Третий наказан тремя годами условно.

Приговор вступил в законную силу.