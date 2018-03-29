По предварительным данным, женщина приземлилась в сугроб и получила множественные травмы. ЧП произошло в доме на бульваре Гая. Как сообщает Волга Ньюс , пострадавшей около 60 лет, после падения она потеряла сознание, очевидцы вызвали «скорую».

Прибывшие медики оказали женщине помощь на месте, после чего увезли ее в больницу. Другие подробности происшествия не сообщаются.