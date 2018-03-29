По предварительным данным, женщина приземлилась в сугроб и получила множественные травмы. ЧП произошло в доме на бульваре Гая. Как сообщает Волга Ньюс, пострадавшей около 60 лет, после падения она потеряла сознание, очевидцы вызвали «скорую».
Прибывшие медики оказали женщине помощь на месте, после чего увезли ее в больницу. Другие подробности происшествия не сообщаются.
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