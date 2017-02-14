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14 февраля 2017
14:08:50

В Тольятти определились с датой проведения ЕГЭ для родителей

День сдачи единого госэкзамена пройдет в нашем городе 18 февраля. Акцию проводит департамент образования мэрии.

Мамы и папы одиннадцатиклассников соберутся в школе №71. Им предстоит ощутить на себе все тяготы ЕГЭ по русскому языку. На входе родителей будет ждать металлодетектор, перед началом экзамена — инструктаж и конверты с реальными контрольно-измерительными материалами. Сдать работу нужно за 40 минут, заданий в этой версии ЕГЭ будет меньше.

После экзамена родители смогут задать вопросы специалистам департамента образования мэрии и министерства образования Самарской области. Вся информация будет озвучена на очередном заседании Городского родительского собрания.




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