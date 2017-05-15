20-летний парень рассказал полиции, что на улице Туполева незнакомый мужчина отобрал у него портфель с деньгами - около 12,5 тысяч рублей. Незадолго до этого, молодой человек отдыхал с друзьями в кафе, где щедро расплачивался. Этим он и привлек внимание посетителей увеселительного заведения.

Опросив работников и гостей кафе, правоохранители установили по описанию предполагаемого преступника. На следующий день подозреваемый был задержан – это ранее судимый за вымогательство и

умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью 22-летний местный житель.

Молодой человек признался в содеянном и рассказал, что деньги он потратил, а портфель выбросил.

Возбуждено уголовное дело. Ведется следствие.