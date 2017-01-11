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11 января 2017
13:23:44

В Тольятти официально открылся Леруа Мерлен

Строительный магазин начал работу еще 31 декабря, однако официальный, праздничный запуск состоялся сегодня утром.

Фото: vk.com/tlt_official

Как рассказали в мэрии, на торжественном мероприятии присутствовало руководство французской компании, включая гендиректора «Иммошан Россия» Тьерри Леконта, и глава нашего города Сергей Андреев. По его словам, важным аспектом появления подобного рода сетевых проектов для Тольятти является создание рабочих мест. Общее количество персонала, которое будет здесь трудоустроено, – более 300 человек.

Фото: vk.com/tlt_official

Тьерри Леконта в свою очередь поздравил тольяттинский коллектив и заверил, что нас ждет открытие новых магазинов. Он рассказал, что «Леруа Мерлен Тольятти» – это первая ступень к огромному торговому комплексу «Акварель», второй стадией будет открытие большого торгового центра Ашан напротив.

«Все вместе мы сделаем жизнь тольяттинцев более комфортной, предложим им большой ассортимент товара и будем работать на благо горожан», заявил француз.




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