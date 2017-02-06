Третье совещание по вопросам взаимодействия с поставщиками будет проходить в городе 8-9 февраля. Планируется, что мероприятие будет состоять из двух блоков. На первом обсудят первоочередные проекты по локализации. По ним уже достигнуты предварительные договоренности, которые осталось утвердить. Вторая часть мероприятия будет посвящена "критическим компаниям" и пройдет совместно с президентом АвтоВАЗа Николя Мором.
Основная цель работы с поставщиками – повысить уровень локализации автокомпонентов, добиться возвращения в Россию 50% стоимости автомобиля, говорят организаторы совещаний. Из прорабатываемых сейчас 60 поставщиков как минимум половина обладает хорошим потенциалом для этого.
Источник Волга Ньюс
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