В прокуратуру Автозаводского района поступило анонимное сообщение о том, что игорную деятельность ведут в торговых точках по ул. Свердлова, 28 «А» и ул. Свердлова, 44 «Б».

Сотрудники надзорного органа проверили сигнал, информация подтвердилась. Установлено, что в магазинах «Продукты 24», принадлежащих ООО «Завет» и ООО «Юкка», то есть, вне игровой зоны организовано проведение азартных игр.

Проверяющие изъяли два игровых терминала. В настоящее время проводится доследственная проверка, ход которой взят на контроль прокуратурой района.