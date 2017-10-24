В прокуратуру Автозаводского района поступило анонимное сообщение о том, что игорную деятельность ведут в торговых точках по ул. Свердлова, 28 «А» и ул. Свердлова, 44 «Б».
Сотрудники надзорного органа проверили сигнал, информация подтвердилась. Установлено, что в магазинах «Продукты 24», принадлежащих ООО «Завет» и ООО «Юкка», то есть, вне игровой зоны организовано проведение азартных игр.
Проверяющие изъяли два игровых терминала. В настоящее время проводится доследственная проверка, ход которой взят на контроль прокуратурой района.
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