Оперативники задержали двоих подозреваемых, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
По ее словам, в рамках уголовного дела были проведены обыски на территории двух складов в Тольятти, в которых обнаружено и изъято более 10 000 пластиковых канистр, 272 бочки с маслом, тара, конвейерные ленты, пустые коробки и этикетки с товарными знаками производителей масел.
Подозреваемые находятся под подпиской о невыезде. Полицейские выясняют каналы поставки контрафактной продукции. Расследование уголовного дела продолжается.
В 5-30 утра на подъезде к областной столице водитель автобуса «Пермь-Самара» совершил наезд на бетонные блоки...
Степень получила работа протоиерея Павла Хондзинского о русском богословии XVIII века...
Индексация произойдёт с 1 сентября...
12 августа в Парке культуры и отдыха Комсомольского района планируется высадить 20 каштанов...
Ожидается гроза с порывами ветра до 20 м/с.
Полюбившееся горожанам мероприятие снова состоится в Парке Победы...
Это 12 августа...