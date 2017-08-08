Оперативники задержали двоих подозреваемых, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

По ее словам, в рамках уголовного дела были проведены обыски на территории двух складов в Тольятти, в которых обнаружено и изъято более 10 000 пластиковых канистр, 272 бочки с маслом, тара, конвейерные ленты, пустые коробки и этикетки с товарными знаками производителей масел.

Подозреваемые находятся под подпиской о невыезде. Полицейские выясняют каналы поставки контрафактной продукции. Расследование уголовного дела продолжается.