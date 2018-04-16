ДТП произошло накануне около 4 часов дня в районе дома №42 по Приморскому бульвару. Здесь был совершен наезд на мужчину, который переходил проезжую часть справа налево по ходу движения транспортных средств. Водитель с места ДТП скрылся, мужчина обратился в травмпункт за медицинской помощью.

Данных о машине нет. Очевидцев этой аварии ГИБДД просит о помощи. Звоните по телефонам: 22-80-05; 93-60-61; 93-60-60, обращайтесь по адресу: ул. Льва Толстого, д. 39, кабинет № 14. Пишите на электронную почту: rozisk-tlt@yandex.ru. Конфиденциальность гарантируется.