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16 апреля 2018
10:25:33

В Тольятти объявлен в розыск водитель, сбивший человека

ДТП произошло накануне около 4 часов дня в районе дома №42 по Приморскому бульвару. Здесь был совершен наезд на мужчину, который  переходил проезжую часть справа налево по ходу движения транспортных средств. Водитель с места ДТП скрылся, мужчина обратился в травмпункт за медицинской помощью.

Данных о машине нет. Очевидцев этой аварии ГИБДД просит о помощи. Звоните по телефонам: 22-80-05; 93-60-61; 93-60-60, обращайтесь по адресу: ул. Льва Толстого, д. 39, кабинет № 14. Пишите на электронную почту: rozisk-tlt@yandex.ru.  Конфиденциальность гарантируется.




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