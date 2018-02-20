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20 февраля 2018
10:08:05

В Тольятти объявлен в розыск водитель, который сегодня сбил школьницу

ДТП произошло около 9 утра в Портпоселке, как рассказали ив ГИБДД, прямо напротив школы. Учащаяся 11 класса переходила проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу, она получила травму головы. Водитель,  допустивший наезд, с места ДТП скрылся.

По предварительным данным, он был на легковом автомобиле белого цвета, марку и номер пострадавшая не запомнила. В полиции теперь ищут очевидцев аварии и всех тех, кто может оказать содействие в розыске нарушителя.

Звоните по телефонам: 22-80-05, 93-60-61, 93-60-60, обращайтесь лично по адресу ул. Льва Толстого, д. 39, каб. № 14. Пишите электронные письма на почту rozisk-tlt@yandex.ru. Конфиденциальность гарантируется.




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