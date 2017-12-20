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20 декабря 2017
11:52:29

В Тольятти объявлен конкурс на создание проекта «Зала спортивной славы»

Он должен расопложиться в ДС «Волгарь». К участию в конкурсе приглашаются учреждения, организации, инициативные группы населения.  Проект должен включать в себя три составные части — проектно-конструкторскую, технологическую и расчетную. Обязательным условием является предоставление пояснительной записки с соответствующим описанием основных частей проекта (не более 10 страниц).

Для наибольшей наглядности конкурсная работа должна содержать в себе изометрическое изображение зала и авторские иллюстрации. Материалы нужно предоставить на бумажном и электронном носителях.

Заявки на участие в конкурсе подаются в в письменном и электронном виде в администрацию МБУДО КСДЮСШОР № 13 «Волгарь»  с 20 декабря  2017 года по 20 февраля 2018 года. Объявление результатов конкурса — после 10 марта 2018 года.

Организаторы конкурса предполагают, что зал спортивной славы городского округа Тольятти станет одной из форм дополнительного образования, способствующего формированию у молодежи гражданской позиции, воспитанию патриотизма, расширению кругозора и повышению мотивации к познавательной деятельности в области физической культуры и спорта.




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