Он должен расопложиться в ДС «Волгарь». К участию в конкурсе приглашаются учреждения, организации, инициативные группы населения. Проект должен включать в себя три составные части — проектно-конструкторскую, технологическую и расчетную. Обязательным условием является предоставление пояснительной записки с соответствующим описанием основных частей проекта (не более 10 страниц).

Для наибольшей наглядности конкурсная работа должна содержать в себе изометрическое изображение зала и авторские иллюстрации. Материалы нужно предоставить на бумажном и электронном носителях.

Заявки на участие в конкурсе подаются в в письменном и электронном виде в администрацию МБУДО КСДЮСШОР № 13 «Волгарь» с 20 декабря 2017 года по 20 февраля 2018 года. Объявление результатов конкурса — после 10 марта 2018 года.

Организаторы конкурса предполагают, что зал спортивной славы городского округа Тольятти станет одной из форм дополнительного образования, способствующего формированию у молодежи гражданской позиции, воспитанию патриотизма, расширению кругозора и повышению мотивации к познавательной деятельности в области физической культуры и спорта.