Компания, которая проведет работы в текущем году, определится 2 апреля. На этот день назначено подведение итогов объявленного на днях электронного аукциона на сумму 694 млн рублей.

На выделенные средства будут отремонтированы семь магистральных дорог в рамках приоритетного федерального проекта "Безопасные и качественные дороги":

- ул. Свердлова от пр-та Ст. Разина до ул. 40 лет Победы (70,3 тыс кв. м)

- бульвар Здоровья от ул. Свердлова до пр-та Ленинский (13,8 тыс кв. м)

- Ленинский проспект от ул. Юбилейная до ул. 40 лет Победы (67,7 тыс кв. м)

- ул. Маршала Жукова от ул. Фрунзе до Ленинского пр-та (26 тыс кв. м)

- ул. М. Горького от ул. Новозаводская до ул. Лесная (51,5 тыс кв. м)

- ул. Ленина от ул. Гагарина до ул. Л.Толстого (46 тыс кв. м)

- ул. Лесная от ул. К. Маркса до ул. Комсомольская (14,6 тыс кв. м)

Помимо ремонта дорожного полотна, в городе запланированы мероприятия по повышению безопасности дорожного движения в рамках программы ликвидации очагов ДТП. На участках магистралей будут установлены консоли, дорожные знаки, обустроены пешеходные дорожки и др.

Согласно условиям аукциона, работы должны начаться на следующий день после заключения контракта. Если все пойдет по плану, ремонт магистралей в Тольятти начнется уже в апреле. Завершить работы подрядчику предстоит до 30 октября текущего года. Гарантия на верхний слой асфальтобетонного покрытия составит пять лет, на нижний - шесть.