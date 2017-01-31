ДТП произошло в субботу вечером в районе дома № 16 по улице Тополиной: 16-летний тольяттинец переходил проезжую часть по регулируемому пешеходному переходу на разрешающий сигнал светофора. Водитель, совершивший наезд, в нарушение ПДД РФ оставил место ДТП.

ГИБДД обращается к очевидцам происшествия, к тем, у кого в автомобиле установлен видеорегистратор, с просьбой позвонить в дежурную часть ГИБДД по телефонам 22-80-05, 93-60-60, 93-60-61 или на телефон доверия ГИБДД 22-88-55. Можно не называть своих данных, просто оставить имеющуюся информацию.