ДТП произошло накануне в третьем часу дня в жилой зоне у дома № 29 по Приморскому бульвару. В ГИБДД рассказали, что неустановленный водитель допустил наезд на 7-летнего мальчика, который переходил проезжую часть справа налево по ходу движения транспортных средств. В результате ребенку потребовалась помощь врачей.

Водителя ищут, инспекторы просят о помощи очевидцев и всех, кто что-то знает о скрывшемся. Звоните по телефонам: 22-80-05, 22-88-55; 93-60-61, пишите на электронную почту: rozisk-tlt@yandex.ru или обращайтесь по адресу: Тольятти, ул. Льва Толстого, д. 39, каб. № 14.

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Фото: ГУ МВД Самарской области