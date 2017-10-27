Отличились офицеры СОБРа «Омега» Управления Росгвардии по Самарской области – они оказали силовую поддержку полиции при задержании подозреваемых. Полицейские получили информацию о том, что несколько жителей Тольятти осуществляют финансовые операции без регистрации и без лицензии.

По версии сотрудников органов внутренних дел, таким способом четверо мужчин получили незаконный доход на сумму более 21 млн рублей. В ходе обыска места жительства злоумышленников правоохранители изъяли документы, печати, банковские карты. Возбуждено уголовное дело.

Оружие, специальные средства и физическую силу сотрудники СОБРа во время задержания подозреваемых не применяли.